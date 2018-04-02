墨西哥监狱暴动 6警员死亡

（早报讯）墨西哥东部一所监狱星期天（4月1日）发生暴动，造成七人死亡，当中至少六人为警员。

韦拉克鲁斯（Veracruz）州政府发表的声明说，警方当时准备将一群“高危”囚犯，从La Toma监狱运走，不料这群囚犯却突然攻击六名警员，把他们锁在密闭空间，然后放火。

警方声明说：“囚犯纵火，导致六名警员吸入过多浓烟死亡。”第七名死者的身份则还有待查明。

此外，还有15名警员受伤入院接受治疗。七名囚犯在暴动中受伤，当中两人伤势严重。

声明说，当局最后出动军人前去支援，才平息了这场暴动。

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