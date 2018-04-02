马国万人联署促撤打假新闻法案

（早报讯）当今大马网站报道，打假新闻法案上周突然“中场休息”后，预料今日（2日）将继续在国会辩论和表决，民间组织抢在昨日呈交逾万名联署予首相署，希望能及时挡住这项法案。

国民醒觉运动（Aliran）以及旅英国和爱尔兰的马来西亚法律学生会截至3月30日，分别收集了8511和2782个名字联署（共1万1000人），抗议打假新闻法案。

国民醒觉运动在其网站表示，这两份联署名单昨晚已同时寄予首相办公室和首相署部长阿莎丽娜（Azalina Othman Said）。

联署文告表示，他们关注在打假新闻法案中，谁有权裁决何谓假新闻的问题，并且担忧这项法案将遭有心人士的滥用。

联署文告也敦促政府从国会撤销这项法案。

政府上周向国会提呈打假新闻法案一读，其中以严刑打击假新闻，最高刑罚为10年监禁，或罚款50万令吉，或两者兼施，重犯者则每天追加3000令吉罚款。

此外，假新闻的定义十分广泛且松散，备受各界争议；倘若政府以国家安全或公共秩序为由，则不可再提出上诉。

这项法案原订在上周四表决，最终“中场休息”，展延至今日辩论。

除了在野党抗议外，媒体职工会与《当今大马》创办人也纷纷抨击法案钳制新闻自由。

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