日本制定方针：自动驾驶车事故由车主赔偿

（早报讯）日本政府3月30日针对自动驾驶汽车在自主行驶时的事故敲定了一项方针，原则上由车辆所有者承担赔偿责任，把自动驾驶汽车与普通汽车同样对待；在外部黑客入侵汽车系统导致事故之际，损害由政府赔偿。

随着有关自动驾驶的赔偿制度的基础确定下来，企业承担过大责任的担忧降低，商业化的趋势或将加速。

日经中文网报道，日本政府在30日的“未来投资会议”上提出了《自动驾驶相关制度整备大纲》。日本首相安倍晋三在会议上发出指示称，“希望启动具体的法制建设，积极主导制定国际规则”。日本政府将于2019年向国会提交相关法法案。

大纲的内容是在自动驾驶汽车开始普及的2020至2025年之前，指示出立法和监管的方向性。从自动驾驶的级别来看，大纲针对的主要是在有驾驶员乘坐的状态下、以有限条件实现驾驶自动化的“3级”以下。而驾驶席上无人乘坐的“4级”以上自动驾驶将在今后讨论。

大纲中确认，自主行驶时的事故赔偿责任原则上由车辆所有者承担，可以利用法律强制加入的机动车交通事故责任强制保险（交强险）进行赔付。企业的责任仅限于汽车系统存在明确缺陷之际。为查明事故原因，大纲中要求车辆安装行车记录仪，记录位置信息、方向盘操作和自动驾驶系统的运行状况等。

黑客入侵导致的事故的赔偿与被盗车辆导致的事故损害同样适用政府的救济制度，条件是车辆所有者更新系统等，采取安全举措。

此外，日本还将制定有关控制系统性能和抵制网络攻击能力的标准。日本政府预定2018年夏季敲定有关自动驾驶汽车安全性的指导方针。

3月中旬，优步在美国亚利桑那州进行公路测试时引发事故，导致行人死亡，使自动驾驶事故的责任问题受到关注。

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