媒体：德国邮政曾向党派出售客户信息

（早报讯）据德国媒体报道，德国邮政公司（Deutsche Post）曾向德国部分党派出售可被用于选战的客户信息。2017年德国大选期间，德国基民盟和自民党都曾各自向德意志邮政支付过5位数的信息分析费。

德国之声中文网援引德国《周日图片报》报道，曾为国有企业的德国邮政通过其子公司Deutsche Post Direkt GmbH，从2005年开始就从事向党派出售选战用信息的业务。在2017年的联邦大选中，默克尔领导的基民盟（CDU）以及德国自民党（FDP）都曾各自向德意志邮政支付过5位数的信息分析费。相关信息分析的精度可以准确到德国的每个街区。

这两个党派都向《周日图片报》确认了相关合同。该报援引可信的文件报道称，分析所用的数据虽然已经被匿名化，可是通过大量的个体信息以及其组合排列的方法可以计算出德国6户以上居民楼的“党派倾向性”。

报道称，德国邮政在公司内部的一份宣传材料中称呼，“可以为选区内的每一处民房计算出每个党的得票机会值”。该机会值的体现方式为1至100之间的一个数字。据称，相关数据囊括了3400万户家庭的“超过11亿条个体信息”。

这些信息包括居民的购买力、银行信息、性别、年龄、受教育程度、居住状况、家庭结构、居住环境以及私家车信息。

德国左翼党的网络问题专家多姆沙伊特-伯格表示，这种情况是“无法容忍”的。

针对在德国选战期间出卖客户信息的指控，德国邮政予以反驳。该公司发言人表示，其子公司完全是在“严格遵守联邦数据信息保护法的前提下处理相关个人信息”。

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