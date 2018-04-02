马警方充公私会党逾4000万令吉

（早报讯）马来西亚警方表示，当局严打涉及各累犯罪活动而引起社会不安的私会党，并将私会党头目控上法庭，也援引反洗黑钱法令充公其不法所得。警方今年今已充公各私会党逾4000万令吉（约1356万新元）资产。

马来西亚警方全国商业罪案调查副总监胡兹尔告诉《每日新闻》，警方援引反洗黑钱法令冻结及充公私会党资产，是为了彻底打击他们的活动。他说，当私会党没钱时，其日常运作将受阻并可能瘫痪。

警方充公的上述逾4000万令吉资产中，有1230万令吉（约417万新元）是来自“德温360党”。这个在雪兰莪活跃的私会党主要涉及走私及贩毒。

报道指槟城的“24党”也被警方冻结及充公了1005万令吉（约341万新元）资产。24党涉及的不法活动包括谋杀丶持有军火丶走私丶贩毒丶抢劫及掳绑勒索。

胡兹尔说，国内发生的私会党内讧或火拼，一般是由于党内头目“争上位”而引发。私会党徒不惜火拼而出位，是因为他们在帮派内地位越高，每月所获得的分红也越多。

他指出，警方逮捕这些帮派的首脑及其左右手，加上冻结及充公有关帮派的资产，将能有效打击这些帮派的活动。“（私会党一旦）群龙无首又没有足够现金，就难以招募新血。”

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