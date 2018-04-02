研究：美墨边境墙或危害生态

（早报讯）美国学者开展的一项新研究发现，美国现任政府推进的美国墨西哥边境墙项目可能会危害得克萨斯州一些濒危动植物，不仅影响生态系统，还会给相关区域的生态旅游业带来麻烦。

新华社报道，美国得克萨斯大学奥斯汀校区两名教授领衔的团队在新一期《生态学与环境前沿》杂志上发表报告说，他们综合分析了过去14项关于美墨边境墙生态影响的研究结果，认为这个项目可能会产生许多负面影响。

得克萨斯州的一种有刺灌木、一种濒危野花、一种仙人掌，还有一种濒危的斑点野猫等动植物都可能会受影响。科研人员认为，修墙会隔离这些物种在得州和墨西哥的种群，导致一些区域的种群过小而无法存活。此外，一些帮助植物授粉、传播种子的动物在修墙后无法穿越边境，也可能造成间接危害。

美国一些地方的生态旅游业可能受到影响。比如美墨边境的里奥格兰德河谷地区是北美最热门的观鸟胜地之一，有许多珍稀的热带鸟类。研究人员指出，如果通往生态保护区的路径被隔断，会对生态旅游业及这一区域的经济发展带来负面影响。

美墨边境线长度超过3000公里，其中很大一部分位于得克萨斯州与墨西哥接壤处。根据计划，美国政府希望到2027年9月加固或更换651公里现有隔离墙，新增505公里隔离墙。届时，美墨边境隔离墙总长将达到1552公里。

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