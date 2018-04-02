大阪G20峰会明年6月28日开幕

（早报讯）日本政府2日宣布，2019年在大阪召开的二十国集团（G20）峰会的举办时间为6月28与29日。这是考虑到2019年除了有天皇退位及新天皇即位外，定于夏季举行的参院选举等重要日程也一个接着一个。从把警备方面负担降至最低的观点出发，政府认为6月最为合适。

此外，还计划举行8个与峰会相配套的部长级会议。为实现可持续发展的能源转型和地球环境相关部长级会议将在长野县轻井泽町举行。

共同社报道，日本内阁秘书长菅义伟在记者会上透露了上述消息。除轻井泽的部长级会议以外，外交部长在爱知县、农业部长在新潟县、旅游部长在北海道俱知安町、贸易与数字经济部长在茨城县筑波市、卫生部长在冈山市、劳工就业部长在松山市将分别召开会议。财长与央行行长会议已定于福冈市举行。

菅义伟在记者会上表示：“从非常有特色的候选地中，基于地方创生的观点，进行了综合性讨论并作出决定。希望在会议期间能展现各自魅力。”部长级会议的举行时间将在相关政府部门协调后予以公布。

G20是日美欧发达国家和中国、俄罗斯及印度等新兴市场国家共20个国家与地区围绕经济运营进行政策协调相关讨论的框架，在日本举办尚属首次。

除大阪以外，福冈市等地也申请举办峰会。安倍以酒店和会场的数量规模等条件最好为由，于2月20日决定在大阪举行。

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