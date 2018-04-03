日外长将访韩 要求韩朝会谈提及绑架问题

（早报讯）日本外长河野太郎已就下周首次访问韩国展开最后协调，预计他将要求韩国总统文在寅在本月27日举行的韩朝首脑会谈上提及朝鲜绑架日本人问题。

共同社引述多名日本政府消息人士的话指出，这是日本外长继2015年12月前外长岸田文雄为解决慰安妇问题达成日韩共识而访韩以来，首次到首尔访问。

河野将在访韩期间与文在寅举行会谈，而由于日本与朝鲜领袖金正恩并无沟通渠道，日方认为有必要要求文在寅合作解决问题。

该报道指出，河野还有意与韩国外长康京和举行会谈，促进努力改善日韩关系。此外，他也将针对持续核开发的朝鲜，表明日美韩有必要采取紧密合作的立场。

日本政府消息人士透露，河野的访韩日程为两天，日韩两国政府基本就本月9至13日中的任何两天进行访问达成一致。河野有意考虑国会日程，在几天内决定并正式公布日程。

关于绑架问题，河野将提议文在寅向朝方传达主张确认安全及让受害者立刻回国的日方立场，同时将向文在寅传递为解决朝鲜绑架韩国人问题，日方拟提供合作。

关于慰安妇问题，日方将再次要求韩方切实履行确认最终解决问题的日韩共识。为使历史问题不影响围绕朝鲜的日韩合作，日方拟呼吁韩方克制。

免费试阅14天