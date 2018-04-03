一马：刘特佐没为一马办事 是沙特石油掮客

（早报讯）印度尼西亚与美国扣押游艇“平静号”，让一马公司案再成焦点。不过，一马公司首席执行员阿鲁甘达却撇清一马公司与刘特佐的关系，指刘特佐其实是沙特石油国际公司的掮客。

当今大马报道，阿鲁甘达（Arul Kanda Kandasamy）近日接受印尼著名杂志《Tempo》访问时重申，刘特佐只是一马公司前身，即登嘉楼投资机构的前顾问，而且只任职一个月就已在2009年5月离职。

有别于各界指刘特佐持续与一马公司保持联系的说法，阿鲁甘达表示，刘特佐其实在2009年9月就已代表沙特石油国际公司（PetroSaudi International，简称PSI）出席会议，洽谈双方的联营协议。

他说：“刘特佐很熟悉沙特阿拉伯、卡塔尔、阿布扎比、迪拜和科威特的企业，这是他专长的领域……所以，他是代表他们办事，不是我们。这很重要，因为在野党总是把刘特佐跟一马公司扯在一起。”

针对刘特佐是否是一马公司与PSI联营计划的“掮客”（broker），阿鲁甘达说：“是，他是一名掮客……他认识吐奇王子（Turki bin Abdullah），PSI的创办人和老板。吐奇王子是已故沙特国王阿卜杜拉的儿子。”

他说，刘特佐为斡旋有关协议时已经认识一马公司前首席执行员沙鲁哈米（Shahrol Azral），因为后者曾是登嘉楼投资机构的管理层。他指出：“所以，这就是（刘特佐和一马公司的）关系。”

针对有关联营协议，阿鲁甘达解释说，一马公司在2009年至2011年期间为PSI投资了18亿3000万美元，并从有关协议中获利。

美国司法部在去年入禀的第一项诉讼中，概述了一马公司资金如何在三个阶段被挪用，其中之一就是阿鲁甘达提到的交易。

阿鲁甘达在访问中也坚称，刘特佐跟首相纳吉毫无关联。

此外，他对刘特佐与纳吉继子里扎（Riza Aziz）之间的关系不知情。

“我不晓得。刘特佐不曾告诉我，纳吉也从来没告诉我。”

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