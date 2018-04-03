官方数据显示 德国水域生态状况堪忧

（早报讯）德国联邦政府最新公布的数据显示，德国境内超过九成河流的生态状况堪忧。为应对这一局面，德国政府正在支持一个旨在实现河流自然化恢复的项目。

中新社报道，德国联邦政府是在以书面形式答复绿党在联邦议院提出的有关质询时透露以上数据。当地媒体周一（2日）报道了这份答复的详细内容。

其中，德国全境8995条河流中，有超过93%的河流已难觅由鱼类、大型底栖生物和水生植物共同构成的生态圈。在政府进行评估的河段中，仅6.6%的河段达到欧盟生态标准中的“好”，达到“非常好”的仅0.1%。

德国环境部在报告中指出，尽管德国境内水质普遍好转，但其境内的水体及其两岸的河漫滩仍属于“受到威胁的物种栖息地”。为数不多的好消息则是，鲑鱼再度出现在德国境内的河流里；同时，德国境内水体周边的水獭等哺乳动物数量开始增长。

针对德国河流生态环境存在的问题，德国联邦环境署指出，最主要的原因在于农业当中肥料和杀虫剂的使用。

为应对上述局面，今年3月宣誓就职的新一届德国政府各执政党已在其联合执政协议中表示，将支持联邦层面的“德国蓝丝带”行动。该行动由德国联邦交通部和环境部共同发起，旨在促进德国境内河流的自然化恢复进程。

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