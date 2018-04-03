中国施压越南停止能源项目 恐有损越南经济

（早报讯）分析人士表示，由于中国向越南施压，要越南停止在有争议海域勘探石油和天然气，将使越南面临经济发展的困境，因为石油和天然气是越南这个经济快速增长的东南亚国家的重要能源。

美国之音报道，西班牙勘探公司西班牙国家石油公司Repsol上个月退出了已经得到越南批准的在南中国海钻探石油的项目。国际媒体和政治事务专家说，这明显是由于中国的压力。

澳大利亚新南威尔士大学东南亚问题名誉教授泰尔说，越南需要能源用于制造业生产，制造业是越南经济增长的支柱。胡志明市贝克·麦坚时国际律师事务所的合伙人伯克则指出，越南还向国外出售原油，用于炼油。

泰尔说：“越南政权会有问题，因为它需要开发那些资源，以及如何和中国相处。越南希望达到7%的年增长率，该国是亚洲经济增长最快的国家之一。”

美国能源信息局的数字显示，越南寻求开发自己的能源来供应本国的工厂，这在2017年第四季度为其经济贡献了250亿美元。自去年8月以来，越南通过向其他国家出售175万桶到226万桶原油相关的产品，进一步促进了经济增长。

伯克表示，石油一度占据越南外汇收入的四分之一，现在也仍然占18%到20%。

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