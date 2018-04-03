以色列取消与联合国达成的非洲移民安置协议

（早报讯）以色列总理办公室3日发表声明说，总理内坦亚胡宣布取消与联合国难民事务高级专员公署达成的非洲移民安置协议。

新华社报道，内坦亚胡在声明中说，经过再三权衡利弊，决定取消该协议。他还表示，将继续坚决采取行动，尽一切可能遣送非法非洲移民，或者继续寻求其他解决方案。

以色列总理办公室2日发表声明说，以色列与联合国难民事务高级专员公署达成非洲移民安置协议。根据协议，联合国将与西方国家协调，帮助至少1.6万名非洲移民从以色列迁至西方国家，而留下的移民将获得合法身份并得到职业培训和就业机会。该协议将在5年内分三阶段实施。

在此后的约24小时之内，内坦亚胡对该协议的表态几经变化。内坦亚胡2日下午在新闻发布会上“赞扬”该协议，而当天晚上却在其面簿上宣布，暂缓实施与联合国达成的非洲移民安置协议。

据以色列媒体报道，该协议公布后，内坦亚胡受到其所在的利库德集团内部和联合政府其他成员的广泛批评，后者称该协议会让以色列成为“移民天堂”，并要求进行重新谈判或设计新的“路线图”。

以色列内政部数据显示，目前以色列境内约有3.8万名非洲移民和寻求庇护者，其中约72%是厄立特里亚人、20%是苏丹人，他们绝大多数是在2006年至2012年来以色列的，目前大都居住在特拉维夫南部地区。

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