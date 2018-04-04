俄副外长：北约扩大俄边境军事存在的行为已“越线”

（早报讯） 俄罗斯外交部副部长格鲁什科3日表示，北约扩大在俄边境军事存在的行为已“越过了红线”。

格鲁什科当天在莫斯科举行的“瓦尔代”国际辩论俱乐部上对外界表示，多年来欧洲安全是建立在克制的基础上，但由于北约国家的“努力”，俄国境线附近出现了北约的军事设施，这极大地改变了俄边境地区的局势。

格鲁什科说，北约国家试图在防御（俄罗斯）和（与俄罗斯）寻求对话中间找到某种平衡，“但他们已经越过了红线”。他指出，实际上，北约不仅在政治层面上，更在军事层面上对俄采用了“冷战”的方法。

格鲁什科还说，北约扩大军事存在没有任何理由。他同时强调，俄在边境地区部署有军事设施，在必要情况下，“有能力用最有效的方式来保护自己的合法权益”。

格鲁什科当天还提到了俄前情报人员“斯克里帕尔在英中毒”一事。他认为，这件事发生的原因可能是“北约要把俄罗斯树立成敌国”，从而在未来举行的北约峰会上通过加强北约东部力量、增加军费开支的决议。

据俄罗斯媒体消息，近年来，北约一直在扩大自己在俄边境地区的军事存在，先后在东欧、波罗的海等国家部署了坦克等重武器。此外，北约还多次在波兰、波罗的海国家举行军事演习。

北约在俄边境地区频频动作引起了俄方高度关注。俄罗斯多名高级官员表示，北约的这些行为是“不稳定因素，造成了俄边境地区局势紧张”，“破坏了俄罗斯与北约间签署的协议”。

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