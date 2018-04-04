英专家未确定神经毒剂来源

（早报讯） 英国军事实验室负责人周二表示，英方专家未能确定导致俄罗斯双面间谍斯克里帕尔及其女儿中毒的神经毒剂的来源。

这名负责人表示，采集到的有毒物质样本被证明与“诺维乔克”神经毒剂属于同类物质。

3月4日，前俄英双重间谍斯克里帕尔及其女儿在英国索尔兹伯里被发现失去意识。据英国政府消息，导致他们中毒的是А234毒剂，属于前苏联研制的“诺维乔克”类神经毒剂。

俄罗斯总统普京周二在与土耳其总统埃尔多安会晤后的新闻发布会上称，类似“诺维乔克”的毒剂可以在全世界20个国家生产。

普京称：“根据国际专家的数据，大约在全世界20个国家能生产类似的神经麻痹毒剂。”

普京表示：“我们有意进行全面调查。我们希望被允许对此案进行调查，因为案情涉及俄罗斯联邦公民，我们也希望获得相关资料。大家知道，俄罗斯联邦调查委员会已经进行了刑事立案。案件当然会被调查。”

3月26日，欧盟16个成员国、美国、加拿大、挪威、阿尔巴尼亚、乌克兰等多个国家决定因索尔兹伯里中毒事件驱逐俄外交官。美国不仅驱逐48名俄驻美外交人员和12名俄驻联合国工作人员，还宣布关闭俄罗斯驻西雅图总领事馆。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃3月27日表示，针对俄外交官遭驱逐以及关闭俄驻美总领馆的做法，莫斯科方面将作出对等回应。

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