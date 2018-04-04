报告：在美发现200多种罕见抗生素耐药基因

（早报讯） 美国疾病控制与预防中心（CDC）3日发布报告称，在一项“噩梦细菌”的测试中，该机构发现200多种罕见的抗生素耐药基因。

据美国有线电视新闻网消息，美国疾病控制与预防中心3日发布的报告指出，该机构去年在美国的医院和疗养院中抽取5776株“噩梦细菌”作检测，发现约有四分之一的耐药基因能传播抗性，其中发现221个“特别罕见的抗药性基因”。

“噩梦细菌”（CRE）属于“抗碳青霉烯肠杆菌科”，对治疗严重细菌感染的碳青霉烯类广谱抗生素具有极强的抗药性。而耐药基因可以在环境中传播，转移到其他细菌中，成为耐药细菌，耐受抗生素。由于目前几乎没有新的抗生素问世，而现存的抗生素又不能有效杀灭耐药细菌，因而耐药细菌的传播成为当代医学领域的一大挑战。

美国疾病控制与预防中心副主任舒查特指出，此项研究主要测试尚未广泛传播的新型高耐药细菌。不过，经检测，大多数耐药细菌在美国各州都可以找到。

舒查特说：“抗生素耐药基因在美国的传播已不仅是个别地区的问题。这一情况令人震惊。”

舒查特说，比如在肺炎、尿路感染的病例中，来自27个州的分离株中检测发现了221个罕见的抗生素耐药基因。

她表示，这是测试罕见耐药基因的第一年，美国疾病控制与预防中心没有往年数据可作比对，因此并不清楚其传播速度。

目前，美国约200万人对抗生素产生抗药性，每年有2.3万人因此死亡。

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