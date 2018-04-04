长期压力或上夜班可能导致变胖

（早报讯） 美国《细胞－代谢》杂志3日发布的一项科学研究发现，长期压力或上夜班等情况会导致体内的糖皮质激素在不适当的时候大量分泌，从而使得脂肪细胞数量增加，让人变胖。

此前研究发现，压力会增加血液中糖皮质激素的水平，而糖皮质激素可将前体细胞转变为脂肪细胞，所以人们所受压力与肥胖之间有一定联系。但此前研究人员不清楚，为何体育运动等短期压力不会导致肥胖，但倒时差、上夜班等较长期的压力常与肥胖有联系。

美国斯坦福大学特鲁埃尔等人开展的这项新研究说，这是因为糖皮质激素分泌的时间点很重要。健康人的糖皮质激素水平在24小时内节律性涨落，早上8时水平最高，次日凌晨3时最低，而五个小时后又恢复峰值。但如果由于倒时差、上夜班等原因，在本应是糖皮质激素水平低谷的时候，因为压力而分泌太多的糖皮质激素，就会导致更多的前体细胞变为脂肪细胞。

动物实验显示，在打乱小鼠正常分泌糖皮质激素的生理节律后，其脂肪会翻倍，变得肥胖。但如果顺应节律，在本来就是激素水平峰值的时候，即使注射相当于平常水平40倍量的糖皮质激素，也不会引起脂肪增加。

特鲁埃尔说：“压力产生的时间点最为重要，如果你压力很大或者使用糖皮质激素治疗类风湿关节炎，不一定会变胖，只要这发生在白天。可如果在夜间经历长期持续性压力或使用糖皮质激素，体重就会明显增加。”

研究人员认为，这个发现可用于医疗等方面，只要选对了时机，一些激素疗法可以不产生变胖等副作用。

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