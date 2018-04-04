美开发可消除“音爆”的超音速飞机

（早报讯） 美国航天局3日宣布与洛克希德－马丁航空公司签订一项价值近2.5亿美元的合同，开发并测试可解决“音爆”问题的超音速飞机，有望在未来成为“协和式飞机”的继任者。

这一名为“X－飞机”的飞行器预计可在1.67万米高空以每小时超过1500公里的速度巡航，最高速度可达1.5马赫，约合每小时1686公里，但噪音低至75分贝，只有“汽车关门声”大小。

美航天局说，拟开发的“X－飞机”长28.65米，翼展接近9米，装满燃料时的起飞重量不到1.5万千克，由通用电气公司的F414涡轮风扇发动机驱动。该型号发动机还用在美国“超级大黄蜂”战斗机上。

当物体运行速度超过音速后，物体对空气的压缩无法迅速传播，会在迎风面积累形成激波面，激波面上的声学能量高度集中，这些能量传到人耳中，会产生极其强烈的爆炸声，被称为音爆。

“X－飞机”计划采用独特的造型，可将冲击波发散出去。美国航天局提供的设计图显示，飞机采用与“协和式飞机”相似的长尖机头和后掠机翼。美国航天局说，此前的风动测试、电脑模拟和真实飞行测试证实这一设计可行。

美国航天局说，如果2021年末合同得以顺利完成，将于2022年在部分美国城市试飞这一新型超音速飞机，获得的数据可供监管机构参考，以制定超音速飞行新规，最终允许其在陆地上空执行民航任务。

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