澳洲104岁老人生日许愿：早点离开这个世界

（早报讯）澳大利亚珀斯一名老人刚刚度过104岁生日，面对家人的祝福时，这名老者却表示自己许的愿望是能早点离开这个世界。

中新网援引澳洲网报道，古德尔（David Goodall）之前是埃迪斯科文大学的学者，2016年曾因年事已高却仍坚守工作岗位而登上新闻头条。但现在，古德尔的身体每况愈下，他表示希望自己能年轻20岁或30岁。

因为视力下降，古德尔已经看不清电子邮件中的内容，几个月之前他还不小心在家中摔倒，现在再也不能前往学校工作了。

“这不是缺少自尊，而是完全没有尊严可言”，古德尔说。他认为，当一个人过了中年的时候，应该享有全面的公民权利，包括让别人协助自己自杀。据悉，古德尔20年前就加入了支持安乐死合法化的组织解脱国际（Exit International）。

报道指出，维多利亚州众议院去年通过了安乐死合法化议案修正案，成为澳洲首个安乐死合法化的州。新法案将于2019年年中生效，届时，维州年满18岁以上、并被判定生命剩下不到6个月的绝症病人可选择安乐死。

不过，病人必须获得多名医生鉴定，长期承受剧痛，而且心智健全。北领地也曾于1995年通过安乐死合法化议案并在一年后生效，但澳洲政府在1997年推翻了该法案。

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