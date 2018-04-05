禁化武组织召开中毒案会议 英俄“对簿公堂”

（早报讯） 美欧多国联手驱逐俄罗斯外交官后，禁止化学武器组织4日就俄前特工中毒案召开特别会议。这是3月初中毒案爆发后英俄双方首度“对簿公堂”。

据总部设在荷兰海牙的禁止化学武器组织通报，应俄方请求，禁止化学武器组织执行理事会当日举行闭门会议，磋商3月4日俄前特工斯克里帕尔和女儿在英国索尔兹伯里遭神经毒剂袭击案，英国、俄罗斯、美国、德国等执理会成员悉数参加。

会后禁止化学武器组织总干事尤祖姆居发表公报，表示应英国请求，禁止化学武器组织3月21日派出专家组奔赴索尔兹伯里，不仅采集了当地环境样本，还采集了斯克里帕尔父女及一名中毒警察的生物样本，后于3月23日交由禁止化学武器组织实验室检测。

尤祖姆居称，检测结果料在下周出炉，届时禁止化学武器组织将传给英国一份分析报告，希望协助英国彻底查明中毒案所涉神经毒剂的类型。

3月4日事发后，英国很快宣称斯克里帕尔父女遭军用神经毒剂“诺维乔克”袭击，随后将矛头对准早年研发这种毒剂的俄罗斯，直接引发3月底西方国家大规模驱逐俄罗斯外交官。

俄罗斯则坚称与中毒案无关。4月1日，俄方就中毒案向禁止化学武器组织提出13个问题。据俄罗斯媒体报道，本月3日，俄方收到禁止化学武器组织给出的答复，目前正研究这些答复。

此外，俄罗斯称，希望与英国一道调查中毒案，但英国拒绝向俄方提供导致斯克里帕尔中毒的物质和案件相关材料。本月3日，俄罗斯副外长格鲁什科对媒体称，美欧多国联手驱逐俄外交官将损害欧洲安全，并指北约需要树立一个“敌国”增加军费，这可能是中毒案发生的原因之一。

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