洛杉矶成美国头号“太阳能城市”

（早报讯） 美国加州洛杉矶市市长贾塞提4日宣布，最新报告显示，经过2017年44%的大幅增长，洛杉矶现已成为美国太阳能装机量最多的城市。

贾塞提当天还为洛杉矶会展中心南展馆屋顶新安装的2.21兆瓦太阳能发电设备揭幕。这是美国西海岸公立会展中心目前最大规模的太阳能系统。

贾塞提说：“洛杉矶感到非常自豪，能在实现气候变化《巴黎协定》目标的行动上走在美国城市前列……我们对太阳能的每一笔投资，都是对洛杉矶人民今天和未来的健康福祉的投资。”

报告显示，洛杉矶现有太阳能设备总功率达349.3兆瓦，可满足8万2500个家庭的电力需求，减少18万7304公吨温室气体排放，相当于路上减少行驶4万108辆汽车。

洛杉矶市的官方资料显示，该市在发展太阳能方面之所以取得如此进展，主要得益于政府推出的两个激励计划和简便的审批程序，令安装太阳能设备对洛杉矶居民和企业更具吸引力。洛杉矶市迄今已为此投入3.14亿美元，用以鼓励和帮助洛杉矶居民和企业安装太阳能设备。

加州是美国人口第一大州，近年来一直致力于降低温室气体排放。去年6月，在美国总统特朗普宣布退出《巴黎协定》后，贾塞提等60多个美国市长表示将接受、尊重和恪守对《巴黎协定》所定目标的承诺。当月，洛杉矶还宣布建成全球功率最大的太阳能屋顶项目之一。

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