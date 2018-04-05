加拿大称NAFTA协商取得良好进展 但仍未达一致

（早报讯） 加拿大外交部长弗理兰周三称，墨西哥、加拿大和美国已在北美自由贸易协定（NAFTA）现代化方面取得良好进展，但仍有工作要做。

弗理兰并称，她将飞往华盛顿，周四与美国贸易代表莱特希泽会晤。莱特希泽在竭力争取7月1日墨西哥总统选举之前快速达成原则性协议。

据熟悉情况的消息人士透露，美加墨三国有望在4月中旬之前公布解决方案的纲要，有望解决汽车零部件原产地比重这一关键问题，而其他存在争议的章节留待稍后处理。

弗理兰称：“我们在NAFTA方面正取得良好进展……尽管如此，我们仍未达成一致。”

据悉，其中有待解决的一大章节，是美国要求在NAFTA成员国所生产的汽车中，原产于北美的零部件比例要从62.5%增至85%。

墨西哥一名消息人士透露，美国谈判人员在这一问题上已经表现出“一些灵活性”，并称三国正在寻找替代方案。

一名熟悉加拿大谈判立场的消息人士周三表示，加拿大官员认为，三国无法在未来两周内敲定剩余条款。

该消息人士称：“他们有可能达成象征性的原则协议，显示他们已经在五、六个关键问题上达成共识。”

这名消息人士补充说，首席谈判官员将于下周在华盛顿会面，而且目前没有第八轮谈判计划。官员之前暗示，第八轮谈判将于4月8日开始。

特朗普经济顾问库德洛周三预计，“NAFTA重商进程将传来一些股市乐见的正面消息”。

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