芬兰开辟快速移民通道吸引外来创业者

（早报讯） 为促进本国经济增长，改善就业形势，芬兰开始改进对来自欧盟以外的创业者申请移民的受理程序。根据4月初生效的《移民法》修改法案，芬兰将为来芬创业者提供一种特殊的居住许可。

据新华社报道，这种“创业居住许可”由芬兰移民局签发。申请人在申请居住许可前，先要在芬兰国家商务促进局进行创业项目评估。如果通过评估，申请人可将评估结果附在居住许可申请表上，移民局将在几周内做出决定。

芬兰国家商务促进局初创企业负责人海于吕宁近日接受芬兰《商报》采访时承诺，国家商务促进局在收到创业评估申请后，将会在10天内给出答复。他说，让外国创业者移居芬兰非常重要，因为他们总会带来新的想法。

芬兰游戏行业协会主席希尔图宁说，未来将出现多国争抢技术人才的局面，像移民“快速通道”这种措施则有可能使人才选择落户芬兰。

此外，落户芬兰的初创公司可向芬兰国家商务促进局申请创业资助。据了解，该机构可为初创企业提供1.5万到3万欧元不等的资助，还可提供价值相当于20万欧元的专家咨询服务，但其前提是初创企业必须拥有完成其项目的资金。

“创业居住许可”的另一个目标群体是留学生。海于吕宁说，在芬兰高校毕业的留学生需要找工作，允许他们申请这种居住许可是鼓励他们留在芬兰。

由于税收结构等问题，芬兰近年来高端人才流失严重。芬兰政府今年1月中旬提出对《移民法》进行修改，以便欧盟以外的企业家和专家型人才移居芬兰。芬兰至今未放开投资移民。

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