日防卫省及自卫队再陷“瞒报门”

（早报讯） 日本防长小野寺五典4日证实，日本陆上自卫队去年3月就已找到自卫队伊拉克行动相关记录，但一直知情不报。

去年7月，时任日本防长稻田朋美因牵涉防卫省集体掩盖自卫队南苏丹维和行动记录的“瞒报门”事件而辞职。去年2月，在野党质疑政府故意隐瞒南苏丹维和任务记录的同时，曾怀疑自卫队在伊拉克的行动中也可能卷入战斗之中，但稻田朋美称相关记录“并不存在”。

本月2日，防卫省突然宣布找到总计约1.4万页的伊拉克行动日志。日本防卫省及自卫队由此再次陷入集体“瞒报门”丑闻，引发各界对安倍政府的质疑和批评。

在野党要求政府彻查此事真相，并要求小野寺五典辞职。民进党干事长增子辉彦4日说，安倍政权应对此事负有重大责任，首相安倍也应立即辞职。

根据日本派遣自卫队的相关规定，自卫队不得在战乱地区驻扎。而当年南苏丹已经发生战斗的时候，日本政府却一口咬定仅仅是“小摩擦”，并以此为借口拒绝撤回自卫队驻南苏丹维和部队。分析认为，防卫省刻意隐瞒自卫队在南苏丹维和期间的真实情况是为了回避此类维和行动的违宪嫌疑。

2004至2006年，日本向伊拉克南部城市萨马瓦派遣5500名自卫队员进行人道主义援助活动。按照相关派遣规定，自卫队在当地的相关活动应仅限于在“非战斗区域”。

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