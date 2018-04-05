韩国反超日本成“单身大国”

（早报讯）日本是全球闻名的“单身大国”，50岁之前未结婚的日本男性比率约为23.4%，女性约为14.1%。但近年来，韩国大有反超日本之势，20至29岁和30至39岁人群的未婚率已先后在2005年和2015年赶超日本。

韩国统计厅数据显示，目前20至29岁的韩国人中，未婚率达91.3%，超过日本的79.7%；30至39岁韩国人中，未婚率为36.3%，高于日本（34.8%）。未婚率的逐年增长导致韩国总生育率去年跌至1.05人，而日本近年来总生育率维持在1.4人左右。

韩国亚洲经济中文网报道，韩国的晚婚现象也愈演愈烈，初婚年龄已于2009年超过日本。以去年数据为准，韩国女性平均初婚年龄为30.1岁，比日本高出0.7岁。

30至39岁的韩国女性中，学历为四年制本科的比重为47%，而日本仅为21.5%，韩国女性受教育程度较高，进入社会较迟，年轻人普遍“先立业、后成家”，导致初婚年龄连年推迟。

韩国新生儿数量也在连年递减，1997至2016年间，日本的新生儿数量减少了21万人，而韩国同期内减少了26万人，韩国总人口不及日本一半，两国的人口差距也在逐渐拉大。

亚洲大学教授崔镇镐（音）称：“日本从2000年后，大量企业开始推崇‘工作与生活平衡’文化，使出生率一直维持在1.4人左右。韩国也应效仿日本，推行弹性工作制，消除职场女性育儿的后顾之忧。”

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