美军在吉布提大练兵 防备中国挑战？

（早报讯）美国海军和海军陆战队正在非洲之角国家吉布提附近的公海上举行大型联合军事演习。演习开始后不久，海军陆战队一架战机坠毁，象征美军在这一地区正面临越来越大的挑战。

美国之音报道，海军多艘军舰和海军陆战队第26远征军参与了这次为期两周、代号为鳄鱼匕首的联合军演。海军陆战队的一名指挥官说，举行鳄鱼匕首联合军演让海军和海军陆战队有机会综合利用各项资源，在极具挑战性的环境中检验和提升他们应对危机的能力。

这位指挥官所说的挑战性在演习一开始就得到了验证。星期二，海军陆战队一架参与演习的战机在吉布提机场起飞后不久就坠毁，但飞行员跳伞后得以生还。美军正在调查坠机事件的原因。

此外，驻守在吉布提的美军正越来越多地注意到来自中国的挑战。中国近年来在吉布提美军基地附近建立了它的第一个海外军事基地，并可能会接管吉布提的一个重要港口。

美军非洲司令部司令瓦尔德豪泽（Thomas Waldhauser）今年3月在国会作证的时候说，这个港口一旦被中国控制，美军在当地的军事补给能力可能会受到影响。

他还说，由于中国在吉布提以及在非洲其他地方的影响力越来越大，他目前正在重新思考美国军队在这一地区的战略。

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