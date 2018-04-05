俄外长：美国和西方导致全球治理机制走向失衡

（早报讯）俄罗斯外长拉夫罗夫5日在第七届莫斯科国际安全会议上表示，在过去一年中，美国与西方国家一系列“破坏性”单方面举动导致全球治理机制走向失衡。

新华社报道，拉夫罗夫指出，当前全球各地“零和游戏”仍在继续。在中东地区反恐问题上，一些国家与恐怖组织关系暧昧，甚至将后者划分为“坏”和“不太坏”两类，以此维持自己在中东地区的无限期军事存在。

拉夫罗夫强调，在维持全球战略稳定方面，美国和西方国家继续执行“赌博式”政策以确保自身军事优势。以美国为首的北约国家积极推进全球导弹防御系统建设，其军事活动正不断接近俄罗斯边境，导致对抗风险增加。此外，美国还试图采取行动降低核武器使用门槛。在这种形势下，俄罗斯提出进行旨在加深信任、共同应对威胁的对话提议却未得到美国和西方国家积极响应。

拉夫罗夫说，为加剧与俄罗斯对抗，英国、美国等一些国家以无任何证据的“斯克里帕尔中毒事件”为借口大规模驱逐俄罗斯外交官，公然违背国际法和外交基本礼仪道德。俄方在要求查明中毒事件真相的同时，将会继续对上述国家不友好行为进行回应。

为期两天的第七届莫斯科国际安全会议4日在莫斯科召开。会议聚焦维护国际安全机制，强调“互信与包容”，展望未来反恐的努力方向。

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