韩力争2022年跻身全球第四大出口国

（早报讯）韩国产业通商资源部5日表示，正在制定经贸新政，争取于2022年赶超日本成为全球第四大出口强国。为此，韩国将降低对中美两国的出口依存度，通过推进“新北方、新南方政策”，不断开拓新兴市场。

韩联社报道，经贸新政的核心为不断推进出口市场多元化，积极考虑加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP），争取于2022年跻身为全球第四大出口强国。截至2017年底，韩国出口额为5737亿美元（约7543亿新元），规模不及日本（6981亿美元），位居全球第六。

在对美贸易政策方面，韩国将在经修改的韩美自贸协定（FTA）基础上，鼓励两国相互投资、扩大就业，在能源与第四次工业革命方面加强面向未来的合作。

在对华贸易政策方面，政府将积极推动韩中自由贸易区服务投资后续谈判，为韩国服务业进军中国市场打好基础，通过签署两国城市间FTA，增进互信。

作为新北方政策的一环，政府将推进签署韩-欧亚经济联盟（EAEU），为韩国与欧亚地区扩大贸易提供支撑，并把其当作开拓北极航道的机会。在对亚细安、印度等南方国家贸易政策方面，政府将推进签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），为韩国进军南方国家营造有利环境。

在TPP加入问题上，政府争取在今年上半年内就全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）签署事宜协调各部门意见，并在下半年启动相关国内程序。针对已退出TPP的美国重返“全新的TPP”的可能性，韩国将同美国商讨美国重返TPP时的应对方案，若美国确定重返TPP，韩国也将立即加入TPP，并为此同美国加紧合作。

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