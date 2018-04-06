美陆军部长：2028年美陆军将所向无敌

（早报讯）美国陆军部长埃斯珀（Mark Esper）说，到了2028年，美国陆军将会在任何战争中取得决定性的胜利。他还强调，安全环境的改变，中俄成为美国的主要“战略竞争者”，以及战争性质的改变促使陆军向这个目标发展。

美国之音报道，埃斯珀周四（5日）在华盛顿智库传统基金会发表讲话时指出，未来十年，美国陆军将所向披靡。

他说： “2028年的陆军准备就绪，随时出征，在任何时间，任何地点，在联合多域作战以及高强度的冲突中，打败任何敌手，并取得决定性的胜利。同时，我们还可以阻遏其他人，并维持自己进行非常规战的能力。”

他表明：“陆军做到这一点的方式是使用新一代有人驾驶和无人驾驶的地面作战车辆、飞机、保障系统和武器；并配有以现代作战条令为基础、以具有无以伦比的杀伤力的优异领导人和军人为中心的强有力的联合军事组织和战术。"

他说，未来美国陆军将会发展成为一支包括50万现役军人的部队。除了正规军外，国民警卫队和预备役力量也要准备好。

埃斯珀在讲话中说，美国的安全环境有了变化，中俄成为大国竞争时代的“战略竞争者”，所以美国陆军须做出这样的改变。

他说： “与此同时，我们面临的未来却那么不确定。中国与俄罗斯，这两个国家在国防安全战略中被列为大国竞争时代我们的‘战略竞争者’。 他们在现代化，他们在侵蚀我们的优势，他们在提高他们的能力来威胁我们的利益。”

美国陆军将于2019年派遣多域特遣部队参加“太平洋路径”演习。埃斯珀说，太平洋区域将会是真正的“多域战”。

埃斯珀在演讲中强调，由于美国国会的慷慨支持，陆军应该有足够的经费完成这样的目标。2018年，美国国会批准的国防拨款超出特朗普政府提出的预算。

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