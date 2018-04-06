经济学家：大豆关税将使中美各损失40亿

（早报讯）经济学家说，中国如果对美国的大豆征收25%的关税，这将导致美国对中国的大豆出口减少三分之二，但大豆关税也会给中国经济带来同样程度的负面影响。

本月4日，中国对美国拟定向中国商品加征关税做出回应，宣布计划对源自美国的大豆加征25%的关税。

美国普渡大学农业经济学专家最近根据该校“全球贸易分析项目”的数据模型，对中国大豆关税对美国大豆出口和生产的影响进行了研究。研究项目作者之一、普渡大学农业经济学教授泰纳（Wallace Tyner）周四（5日）接受美国之音访问时说，如果中国对美国大豆征收25%的关税，美中两国的经济损失都将达到30亿美元（近40亿新元）。

泰纳指出，中国目前在大豆进口方面的关税限制很低；如果中国最后真的加征这一关税，美国对中国的大豆出口将减少三分之二，整体的大豆出口将减少37%，美国的大豆产量将减少15%。

美国大豆在中国市场留出的空白将由巴西填补。泰纳说：“巴西会取代部分的美国出口，但是不能替代全部。美国大豆出口量太庞大了，去年向中国出口了124亿美元……所以中国仍然会向美国购买一些大豆。”

泰纳强调，这一预估的前提是：中国在未来四到五年内持续征收25%的大豆关税。泰纳说，如果这一假设不幸实现，美国豆农和美国整体的作物种植就将面临严重后果。

他说：“大豆的种植面积将会减少、玉米种植面积会增加，大豆和玉米价格都会下跌。种庄稼的农民会损失，但养牲畜的农民会获利，因为他们的饲料成本变少了。所以，你必须看对整个体系的影响。”

泰纳表示，中国整体经济损失也将高达30亿美元的原因是，中国的大豆只有16%是国产，84%靠进口。他说，如果提高关税，中国进口大豆的花费将变得更高，这将给整个经济带来连锁反应。

他说：“中国的大豆的生产物价将提高5%，大豆产品的消费物价会提高8%，饲料价格、豆粕价格都会提高，大豆油的价格也会增加。所以我们发现，如果中国真的提高了大豆关税，美中两国经济都将损失30亿美元。

免费试阅14天