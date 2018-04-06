只收钱不办事 澳第三大银行遭重罚

（早报讯）由于未向付费客户提供应有的服务，澳大利亚第三大银行澳新银行被金融监管部门罚款300万澳元（约303万新元）。

新华社报道，澳洲证券与投资委员会今天（6日）在其网站上发布公告说，由于澳新银行在2006年至2013年间未能按要求向付费客户提供应有的服务，违反了《澳大利亚公司法》，被处罚300万澳元。

此前，澳新银行已经向此次违规行为涉及的客户支付了总额近4700万澳元的赔偿金。

据悉，澳新银行自2003年起向接受其财务规划服务的客户提供尊享服务包，开通了服务包的客户每年需向银行缴纳服务费，该服务包含有每年向客户提供年度财务报告的服务。

澳洲证券与投资委员会的调查显示，在2006年至2013年间，澳新银行没有按规定向其1万余位开通了服务包的客户提供该报告。

澳新银行财富部门负责人承认银行没有向客户提供应有的服务，并表示银行后来改进了系统以杜绝此类现象再次发生。不过，证券与投资委员会的公告指出，银行早在2008年就发现了这一问题，但直到2013年才做出相应改善。

迄今，包括澳新银行在内的澳大利亚四大银行及金融保险投资服务公司安保集团因未能按服务条款向已付费客户提供服务而支付了总额近2亿2000万澳元的赔偿金，据调查共有2万7000名客户的利益受损。

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