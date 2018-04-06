白宫官员帮特朗普“追加关税”灭火

（早报讯） 美国总统特朗普5日发表声明说，他已指示美国贸易代表办公室考虑对从中国进口的额外1000亿美元商品加征关税是否合适。特朗普此话引发全球媒体哗然，不过白宫官员急忙“灭火”，解释特朗普说的1000亿美元指的应是进口商品价值而非征税总额。

此外，美国贸易代表莱特希泽也立即发表个人声明称，追加关税“没有任何一项会立即生效”。

据彭博社报道，特朗普在白宫发表声明说：“考虑到中国不公平的反击，我已指示美国贸易代表办公室考虑，在301条款下追加1000亿美元关税是否适当，以及如果适当，对追加关税的商品进行确认。”

报道称，一名白宫官员稍后表示，特朗普在声明中使用的1000亿美元的数字，是指将被追加关税的进口商品的价值，而不是将对商品征税的总额。

特朗普发布声明后，美国贸易代表莱特希泽迅速回应，发表个人声明强调，上述关税“没有任何一项会立刻生效”，特朗普政府也没有说明关于关税的提案将何时施行。

莱特希泽称，任何追加关税首先将有60天公示期，“在各项流程完成之前，没有关税措施会生效”。

过去两天，特朗普新上任的首席经济顾问库德洛及其他美国政府官员都在努力降低美国国内对“贸易战”的恐惧。库德洛近日一直在努力稳定投资者，称美国仍可能与中国达成协议。库德洛4日接受福克斯新闻采访时表示，“我认为我们将达成协议”。

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