希盟宣布以“蓝眼”上阵大选

（早报讯）马来西亚反对派希望联盟正式宣布其成员党在第14届全国大选，将统一採用人民公正党的“蓝眼”党徽出战。这将是当地反对派联盟首次以统一标志上阵大选。

首相纳吉今天中午才宣布国会明天解散，希盟随即就在柔佛新山展开三场造势活动，分庭抗礼的意味十分明显。其中规模最大的是昨晚在巴西古当举行的群众大会，这场活动吸引了逾千民众出席。希盟今晚也宣佈其“柔佛大同、新政在望”竞选宣言，并强调执政后將透过“百日十大新政，五年十大承诺”。

出席大会的希盟领袖，包括希盟及土著团结党总主席马哈迪、希盟及公正党主席旺阿兹莎、希盟署理主席及土团党主席慕尤丁、民主行动党国会领袖林吉祥与秘书长林冠英，以及诚信党主席莫哈末沙布等。

马哈迪今天下午在另一场造势活动上，驳斥国阵指本届大选不会发生马来海啸的说法。马哈迪说：“你们等着看吧，马来海啸将永远淹没你们！”

马哈迪也表示，马来西亚的反对党从未拿下全国政权，但他不明白为何成立于1946年的政党（巫统），会怕一个成立未满一年的“小”政党（土团党），甚至阻止土团党推翻政府？

炮火四射的马哈迪今天也公开点名警察总长、武装部队首长、反贪会主席及内陆税收局总监等四名高级官员，正与首相纳吉合作破坏马来西亚的民主。

马哈迪挑战当局针对其言论援引法律对付他。“我对这些单位的指控。……他们可用法律对付我。”

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