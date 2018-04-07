被控受贿贪腐 南非前总统祖玛首次出庭

南非前总统祖玛涉贪腐案周五在南非东北部城市德班的法院开庭，祖玛出庭就其在1999年一项总额40亿欧元军售案中涉嫌受贿接受法庭质询，这是他自九十年代被指涉案以来首次出庭。

75岁的祖玛周五一早就抵达了德班法院，当天的法庭听证时间不长。祖玛的律师表示，他将会开庭后就提出停止诉讼的要求。祖玛的一个儿子带领数百名支持者当天在法庭外示威，要求放弃对祖玛诉讼。

祖玛被指控在法国泰雷兹集团（THALES）前身-法国汤姆逊（THOMSON） CSF公司1999年一项价值40亿欧元的南非军售项目中受贿。当时任南非副总统的祖玛被指通过其财务顾问沙比尔 史艾克（Shabir Sheik） 从汤姆逊公司收受5千万南非兰特（约合2800万欧元），作为交换， 祖玛在政府中为项目牟利游说。

法国公司泰雷兹也同时被南非法院起诉。2005年两名案件涉案人被捕，其中史艾克被判刑15年。但对祖玛的指控一波三折，尤其在祖玛当选总统前夕，诉讼被暂停。

南非反对党10年来始终推动对祖玛贪腐案的诉讼，直到两年前获得司法高层支持，检察官对祖玛的起诉共16项，包括受贿，欺诈和敲诈勒索等。



评论指，下台后的祖玛面临巨大诉讼风险，除了失去了以往的重要政治支持之外，更重要的是案件新的证人和证据更加确凿。祖马至今一直坚称自己无罪。

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