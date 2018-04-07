新型抗生素有望用于对付耐药细菌

（早报讯） 美国和法国研究人员报告说，他们发现了一种新型抗生素，有望用于治疗耐药性细菌感染。

新型抗生素名为ODL，由一种与线虫共生的细菌天然产生，这种细菌为了与其他细菌竞争，分泌了这种可杀灭其他细菌的物质。

法国诺索药业公司研究人员筛查了该细菌的80个菌株，从中分离出了能用作抗生素的活性物质，并分析了其化学结构。美国伊利诺伊大学芝加哥分校研究人员进一步揭示了这种抗生素的工作机理。

新华社报道，研究显示，ODL作用于细菌细胞的核糖体。此前许多抗生素也以核糖体为靶点，但ODL有所不同，它与核糖体的结合部位，是其他已知的抗生素没有利用过的。因此，如果一些致病细菌对其他抗生素有了耐药性，仍可以尝试用ODL对付它们。

研究组在新一期美国学术刊物《分子细胞》上发表的报告说，动物实验也证实，这种新抗生素对有耐药性的革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌都有效果，特别是可用于对付称为“超级细菌”的耐碳青霉烯类肠杆菌，这种细菌对几乎全部已有抗生素都产生了耐药性，并且它感染患者后的致死率高达50％。

世界卫生组织调查显示，耐抗生素细菌是全球健康面临的重要威胁之一，是死亡率增加和医疗费用增长的重要原因。

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