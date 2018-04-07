德法将合作研发新型战斗机

（早报讯） 德国媒体7日证实，德国与法国将推动研发一款“未来战斗机”。

德国《航空讯息》网站报道说，在本月25日至29日举行的柏林航展期间，法国打算与德国签署文件，包含两国对这款战机的共同需求。多家军工企业将按其标准，拟定技术细节与方案，最后商定合作协议。

按照设想，这款战机将在2030年至2040年间服役，替代现役“阵风”与“台风”战机。按断代划分，这款战机应属第六代。战机设计将基于两国共同搭建的“未来空中作战系统”，具备更佳的隐身性能、更远的作战半径、高存活性等特点。

按照空中客车防务与航天公司的概念图，这一战机是配备双引擎、采用双垂直尾翼的双座战机，具有较高的武器系统兼容性和较大改装空间。

关于这一未来战机项目的设想，德法两国政府在去年夏季就已达成合作意向。项目旨在加强德法合作，先由两国牵头，而后向欧洲其他国家开放，将共同提高欧洲本土防务水平。

由于欧洲国家不同军工企业存在不同程度的竞争关系，这一战机项目被视作欧洲多国军工企业大项目合作能力的一个体现。

法国《论坛报》援引法国防长帕利的话报道说，现阶段重点是以战机项目夯实法德两国合作基础。

免费试阅14天