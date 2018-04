位于纽约曼哈顿城的特朗普大厦(Trump Tower)昨天晚上(七日)6点发生大火,一人死亡。

《纽约时报》报道,当局表示死者是一名男住户,目前尚不清楚他的死亡是因什么导致。 据纽约消防部门官员称,有四名消防员在灭火过程中受轻伤。

据报道,火患发生在大厦的第50层楼。网民拍摄的现场视频显示,熊熊烈火和浓烟从大楼50层的窗户窜出,不少人也在大厦周围止步,警员在场疏散人群维持次序。

特朗普大厦是美国总统特朗普地产业的知名建筑之一,特朗普所住的豪宅就位于这栋大厦中。不过,案发时他与家人都在华盛顿。

特朗普在案发后在推特上推文,指大火已经熄灭,并借此赞大厦“盖得很好”,表示失火范围很小,感谢民防人员的表现。

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!