韩国将中止对美部分产品关税减让

韩国政府近日决定，将对进口自美国的部分商品对等征税，以回应美方对韩国产品征收保障性关税的做法。

新华社引述韩联社报道，韩国产业通商资源部表示，韩方已于6日通知世贸组织，将中止对美国部分进口产品的关税减让政策，以回应美方对韩国产洗衣机和光伏电池及组件征收保障性关税的做法。

根据韩国向世贸组织货物贸易理事会下属的保障委员会递交的材料，针对美国对韩国部分进口洗衣机和光伏电池及组件征收保障性关税的做法，韩国决定将中止对美国同等规模进口产品的关税减让政策。这一中止减让政策预计最晚将于2021年2月起正式实施。

据韩方估算，美国针对韩国进口洗衣机和光伏电池产品征收的保障性关税约为4.8亿美元，涉及韩国总额约14亿美元的出口产品。韩方表示，会在中止减让措施正式生效前公布具体针对的美方产品清单。

韩国产业通商资源部发表声明称，韩方已指出美方做法违反世界贸易组织相关规定，并在双边磋商中要求美国对韩国企业的损失给予对等赔偿，但双方未能达成共识。

美国1月22日宣布将对进口洗衣机和光伏电池及组件征收保障性关税。由于美国进口洗衣机主要来自韩国，此举引发韩方强烈不满。

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