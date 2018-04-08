饮料罐1角回收押金少人认领 澳饮料公司发大财

（早报讯）为了减少公共垃圾，澳大利亚新南威尔士州政府推出饮料瓶回收计划（Container Deposit Scheme），为每一个易拉罐或塑料瓶收取0.1澳元（约0.1新元）的“押金”，但也因此为澳洲的饮料公司每个月增添了超过3000万元的“意外之财”。

澳华网引述《澳洲人报》报道，为了负责饮料瓶回收计划，澳洲的五大饮料公司成立了一家名为Exchange for Change的公司。

新州政府数据显示，从去年12月1日开始，共有2.04亿个饮料瓶被退回，平均每个月5100万个。但另一数据显示，澳洲的饮料制造商平均每个月生产3.89亿罐饮料，意味着平均只有13%的瓶子被回收。

也就是说，87%未被回收饮料瓶的“押金”由Exchange for Change公司保管，并最终成为了饮料公司的收益。

尽管在饮料瓶回收计划下，从消费者手中收集了数百万元，但立法并没有规定方案运营商对无人认领的存款有何要求。

此外，新州废物承包商和回收商协会（NWCRA）执行董事库利（Tony Khoury）表示，饮料瓶回收计划并没有给饮料瓶回收率带来“实质性的”提高。

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