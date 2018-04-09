俄：以假理由军事干预叙将致最严重后果

（早报讯）俄罗斯外交部8日在其官方网站发表声明称，以虚假理由对叙利亚进行军事干预可能导致“最严重后果”。

此前，美国务院发表声明称，叙政府军在叙利亚东古塔地区的杜马市使用化学武器。美国总统特朗普通过社交网站表示，叙政府军制造了一起“人道主义灾难”，而特朗普的国土安全顾问博斯特说，美不排除对叙利亚采取军事干预的可能。

据中新社报道，俄外交部声明称，有关叙政府军使用化学武器的信息是虚构的，而且仍在继续发酵。这些信息是由叙利亚非政府组织散布的，其目的是为了给“恐怖、激进组织辩护”。

声明说，俄罗斯军队是应叙利亚合法政府的请求才在叙利亚开展行动。而以虚构和伪造的理由对叙利亚进行军事干预是绝不被允许的，这“可能导致最严重后果”。

当天，俄罗斯驻叙利亚冲突各方调解中心主任叶夫图申科也在俄国防部网站发布声明，反驳叙政府军使用化学武器的说法。

叶夫图申科表示，俄方愿意在收复杜马市后立即派生化专家前往当地搜集证据，以证明这些说法是没有根据的。

另据新华社报道，叙利亚外交部也说，每当叙政府军在打击恐怖主义的战斗中取得进展，就会出现对政府军使用化学武器的不实指责，“这种指责是为了给恐怖分子‘苟延残喘’找借口，是事先计划好的，我们有确切信息能够证实这一点”。

东古塔位于叙利亚大马士革东部郊区。2012年被非法武装组织占领，随后叙利亚政府军对东古塔进行了长达五年的包围，可始终未能攻入东古塔。

自今年2月底，叙政府军和俄空天军部队在这一地区实施了人道主义停火，并开放了撤离通道，以供平民撤出。

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