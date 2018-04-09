马国雪伊党州议员跳槽至公正党

（早报讯）马来西亚雪兰莪州伊斯兰党巴耶加斯州议员凯鲁丁（Khairuddin Othman）证实已退出伊党，并加入公正党。预料他将代表公正党，在原区守土。

据当今大马网报道，公正党署理主席阿兹敏星期天晚上在双溪毛糯一场讲座上披露，已收到凯鲁丁的入党信。阿兹敏也是雪州大臣，他形容凯鲁丁为“可敬的朋友”，并表示“任何相信希盟斗争的人，任何以改革为先的人，我们都欢迎他们加入希盟”。

凯鲁丁是两届巴耶加斯州议员。上届大选，他在伊党旗帜下，以14.3%或5522张多数票打败国阵候选人。他也曾是雪州伊党秘书，近年与雪州伊党渐行渐远。今年1月2日，凯鲁丁宣称，雪州伊党近来将他从伊党州委会除名，原因恐是他与雪州政府关系亲近。

2013年大选，伊党赢获15席，但民联分裂后，其中两名伊党州议员已转投诚信党。

不过，若凯鲁丁在巴耶加斯守土，或面对比之前更艰巨的战。

首先，选区重划后，巴耶加斯增加了许多国阵铁票。此外，他的对手可能是国阵主席纳吉的特别事务官依山加里尔（Isham Jalil），他被视为国阵圈定的雪州大臣人选。同时，凯鲁丁也必须面对伊党候选人的挑战，可能会因为三角战而分散支持票。

国会已于4月7日解散，大选必须在60天内举行。雪州议会料于明日解散。

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