马哈迪：一旦重新执政将审查中资

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪说，他在来届大选一旦获胜，将严格审查中国投资者。

93岁的马哈迪也是反对派希望联盟总主席。他上周五接受彭博社专访时指出，马来西亚过去确实欢迎中国投资者前来设立公司、聘请当地人，以及引进资金和技术。“然而，现在并不是这样。我们并没在那些投资中获益，这并非我们所乐见的。”

马哈迪的评论反映了亚洲其他国家的疑虑，其中澳大利亚和斯里兰卡都因中国的大手笔投资而引发紧张关系。尽管很多国家渴望从中国国家主席习近平倡议的“一带一路”计划中获利，但他们同时也极力避免过度依赖中国。

在马来西亚，中国投资已引发出卖国家主权和经济不平等的疑虑。马哈迪特别把矛头对准庞大的中资企业碧桂园集团在柔佛新山投资1000亿美元（约1300亿新元）的“森林城市” （Forest City）开发项目，而每个公寓单位售价都在百万令吉以上。马来西亚2016年的年均收入仅有6万2736令吉。

马哈迪说：“我们没有那么多的有钱人去购买那么昂贵的公寓，所以他们必须引入外国买家。没有任何一个国家愿看见大量外国人涌入他们的国土。”

寻求第三度连任的首相纳吉，曾斥责马哈迪的“卖国论”是毫无根据的“危言耸听”。纳吉的发言人没有立即对此访谈作出回应。

在专访中，马哈迪提及斯里兰卡，指该国因无法偿还中国的债务，而“失去了很多土地”。2017年，斯里兰卡政府以99年的租期，将具有战略意义的汉班托塔港（Hambantota）交给中国招商局港口控股公司，以换取11亿美元的债务减免。

马哈迪说：“很多马来西亚人不喜欢中国投资。我们是要维护马来西亚人的权益，并捍卫马来西亚的主权。我们不愿出卖国土给外国公司去发展整个城镇。

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