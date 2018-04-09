马国料明天宣布提名及投票日期

（早报讯）随着马来西亚各州立法议会在4月10日全面解散，选举委员会主席莫哈末哈欣明天将召开会议。一般预料，他当天将宣布提名和投票日期。

选委会秘书阿都干尼发表文告说，选委会主席明天早上将会主持一项特别会议，讨论及决定颁布选举令日期、提名日、军警提前投票日及投票日。同时，选委会也会讨论大选所要采用的选民册及其他大选准备工作。

他也说，选委会将在会议结束后，召开新闻发布会。一般预料，选委会到时将公布提名和投票日期。

首相纳吉宣布于4月7日解散国会后，柔佛、森美兰、马六甲、吉兰丹、沙巴和玻璃市州立法议会当天同步解散，吉打与彭亨州立法议会分别上周六及周日解散；雪兰莪、霹雳、登嘉楼州立法议会今日宣布解散，槟城州立法议会也宣布明日解散。

登州原本订在本周三才解散，不过提前到今日解散，让选委会能够提早召开特别会议决定提名和投票日。

本届大选的提名日相信最早会落在4月第三个星期，竞选期至少为11天，投票日可能落在5月初。

马来西亚过去三届大选的投票日都落在周六或周日。目前，有传言指本届大选的投票日或会落在星期三。

纳吉史无前例在本月6日宣布隔日（7日）解散国会，有人猜测纳吉是为了配合幸运数字“11”而作出此安排，坊间目前也对投票日诸多揣测，并相信投票日会和11有关，而落在425（4+2+5=11）或506（5+6=11）。

按照过去三届大选的日期来看，选委会决定的提名日距离国会解散，最短为2004年大选的9天，最长是上届505大选，即解散17天后才提名。

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