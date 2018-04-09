澳洲超市巨头Woolworths将禁用一次性塑料袋

（早报讯）澳大利亚超市巨头Woolworths近日宣布，从6月20日起在新南威尔士州等四个州内停止供应一次性塑料袋，其旗下超市、酒水商店和零售店多个子品牌每年将缩减大概32亿只一次性塑料袋的供应。

作为替换，顾客需要自己携带购物袋或选择购买超市提供的循环使用购物袋。

Woolworths首席执行官班杜西说，一次性塑料袋停用计划比预计提前了十天，对环境的积极作用也能尽早显现。

根据原计划，Woolworths将在今年6月30日前开始停止一次性塑料袋免费供应，其竞争对手Coles和Harris Farms也先后公布了限塑计划。

从本月11日开始，Woolworths将在计划涉及的新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州和西澳大利亚州的部分门店采取限塑措施。

目前，上述四个州之外的其他四个行政区政府已明确出台了一次性塑料袋限制令，Woolworths等集团在这四个州的限塑措施属于自发行为。

澳洲环保主义者迪伊肯定了Woolworths的做法，同时指出澳洲联邦环境部门应该出台全国性限塑令，以减少全国每年大约60亿只塑料袋使用量。

新南威尔士州州长贝瑞吉克莲对此回应说：“我没有必要制定限塑令，因为各大超市自己的限塑措施就已经削减了80%的一次性塑料袋用量。”

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