马国跳水教练黄强被判表罪不成立获释

（早报讯）马来西亚原中国籍跳水教练黄强被控于去年9月强奸跳水女将，今天在地庭被判表面罪名不成立，当庭获释。

法官诺拉杜拉在宣判时说，法庭认为受害者的太多供词具假设性，与其他证人，即受害者亲属及查案官的供词相比时，出现关键矛盾。她说：“控方无法传召其他关键证人出庭，即事发时看到被告和受害者的职员，这显示控方出现不足之处。”

她说，控方也无法证明被告在受害者不情愿的情况下，将阳具插入她的私处。“关于受害者因害怕而没反抗一事，是无法被接受，因为受害者体型健壮，有能力反抗避免发生性侵。”

根据控状，被告于2017年9月26日下午5时30分，在武吉加里尔体育馆跳水中心健身室强奸20岁受害者。

36岁的黄强在刑事法典第376（1）条文下面控，若罪成可被判坐牢最长20年及施予鞭笞。

带上口罩的黄强在庭外接受媒体访问时说，法庭对他作出公平的裁决。

黄强曾是中国国家游泳队选手，退役前与中国跳水名将田亮组成10公尺跳台双人组合，在2000年夺得世界杯金牌。在同年举行的悉尼奥运会前夕，黄强因伤落选后逐渐淡出体坛。

2007年他离开中国国家队，随后受在马来西亚当教练的恩师杨祝梁之邀出任其助手，并于2010年与一名马来西亚女子结婚。2012年，他代表马来西亚参加伦敦奥运。尽管未能赢得奖牌，他之后仍受邀出任国家跳水队全职教练，成为国家后备队主教练。黄强与妻子目前育有两名分别为6岁和1岁的孩子。

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