土团党消息指马哈迪上阵浮罗交怡

（早报讯）土著团结党消息人士今晚透露，希望联盟总主席（前首相）马哈迪将在浮罗交怡国会议席上阵。

土团党消息人士向当今大马新闻网说：“是的，他将到浮罗交怡（上阵）。其他考虑的议席有（马哈迪老巢）古邦巴素和布城，但是最终的决定是到浮罗交怡参选。”

去年12月30日，马哈迪透露自己有3个国席选择，即浮罗交怡、古邦巴素及布城。

上届大选，巫统的纳瓦威（Nawawi Ahmad）在浮罗交怡国会选区以1万1861张多数票击败公正党的阿末阿都拉（Ahmad Abdullah），得票率达67%。

浮罗交怡是在马哈迪执政时期发展迅速的免税旅游胜地，该座以马来人居多的岛屿共有91%马来人、6%华人与2%印度人选民。

马哈迪从1974年开始担任古邦巴素国会议员，直至2003年把首相棒子交给阿都拉为止，前后共长达29年。

古邦巴素向来是巫统堡垒区，自1974年以来，只有两名国会议员，即马哈迪和其接班人佐哈里巴哈伦。后者接任出征古邦巴素后已连任三届至今。

希盟至今还未宣布古邦巴素国席的候选人。土团党一度盛传有两名潜在候选人，即马哈迪及土团党古邦巴素区部主席莫哈末海里。

尽管如此，佐哈里巴哈伦说，无惧迎战马哈迪。

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