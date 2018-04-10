杜特尔特：期待菲中关系如盛开繁花

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特9日表示，期待在博鳌亚洲论坛与中国国家领导人“全面讨论”菲中关系，期待菲中两国继续深化双方各领域合作，相信未来菲中关系将更加兴旺，如同“盛开的繁花”。

杜特尔特表示，菲律宾的发展植根于亚洲，且亚洲地区发展前景光明。他将以博鳌亚洲论坛年会为契机，同与会各国领导人和商界领袖广泛交流，重点介绍菲律宾正在基础设施、创新和互联互通方面扩大投资，推动菲律宾在扩大贸易和促进投资方面获得更多利益，努力扩展和深化与包括中国在内的亚洲各国的交往合作。

据中新社报道，谈及菲律宾同中国关系时，杜特尔特指出，他期待在博鳌同中国领导人举行会谈。他说：“菲中两国是友好邻邦和平等伙伴，我将与中国领导人回顾近年来菲中关系的发展成果，共同绘制未来菲中关系的发展蓝图，促进两国及本地区的繁荣发展。”

近年来菲中双边关系进入全新的历史发展时期，两国高层往来密切，中国已成为菲律宾的第一大贸易伙伴和第二大游客来源地。杜特尔特认为，菲中两国对彼此关切相互理解，他感谢中国在菲律宾发展过程中给予帮助，相信双方将继续深化两国间各领域合作。他还说，“一带一路”倡议对菲国内基础设施建设非常重要。

据菲律宾外交部介绍，菲外长、财长等高官将陪同杜特尔特前往博鳌。

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