叙反政府武装组织释放全部扣押人员

（早报讯）叙利亚首都大马士革东郊东古塔地区的反政府武装“伊斯兰军”9日晚释放了全部扣押人员，获释者从“伊斯兰军”据点杜马撤出后抵达政府设置的安置点。

据新华社报道，获释人员9日深夜乘坐巴士经杜马以北的瓦菲丁人道主义通道撤出，抵达政府在大马士革费哈体育馆设立的临时安置点，和等候于此的亲人团聚。

报道未给出具体获释人数。此前有媒体报道，被“伊斯兰军”扣押的人员数在3500人至5000人之间。叙国家电视台援引叙政府官员的话说，武装分子“夸大了”这一数字，其目的是在和政府军谈判中争取有利条件。

9日晚，数十辆搭载“伊斯兰军”武装人员及其家属的大巴也在瓦菲丁通道附近集结，等待撤离。叙军方当天早些时候对媒体表示，只有当“伊斯兰军”释放全部扣押人员后，该组织成员才会获准撤离杜马。

据叙媒体报道，“伊斯兰军”和政府军3月31日达成协议，“伊斯兰军”从杜马撤出后将前往叙北部阿勒颇省的杰拉布卢斯。但由于“伊斯兰军”内部矛盾，撤离行动于4月5日中断。6日，“伊斯兰军”破坏已达成的撤离协议，对撤离通道和大马士革多地发动袭击，随后叙政府军和“伊斯兰军”冲突加剧。

双方于8日再次达成协议，“伊斯兰军”承诺在48小时内从杜马撤离并释放扣押人员。首批数十名被扣押人员于8日晚从杜马撤出，其中大部分是妇女和儿童。据叙利亚通讯社报道，他们是2013年12月在东古塔北部的阿德拉地区遭扣押的。

东古塔地区是叙反政府武装在大马士革周边的最后要塞。3月22日以来，“沙姆自由人组织”和“拉赫曼军团”等组织的武装人员及其家属从东古塔地区多个据点撤离，“伊斯兰军”控制的杜马成为反政府武装在东古塔地区最后一个据点。

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