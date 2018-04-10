俄要求他国不要干预叙局势

（早报讯）在叙利亚一处政府军空军基地遭导弹袭击后，多名俄罗斯官员9日要求与叙国内冲突无关的国家慎重考虑涉叙立场，不要干预叙利亚局势。

叙利亚霍姆斯省东部一座空军基地9日凌晨遭多枚导弹袭击，多人在袭击中死伤。俄罗斯方面的消息称，以色列战机实施了这起空袭。以色列方面对此尚未表态。

据新华社报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫当天在莫斯科对媒体说，以色列战机袭击叙机场让俄方感到不安，俄方正通过相应渠道与以方沟通。“叙利亚局势依旧紧张，俄方希望其他国家慎重考虑自己的涉叙立场，不要让叙国内局势更加不稳。”

俄外交部网站援引俄外长拉夫罗夫的话说，此次袭击再次说明叙利亚局势非常危险。一些国家未经叙政府允许便以反恐为借口进入叙利亚，这些国家其实有不可告人的“其他目的”。

俄联邦委员会（议会上院）国防和安全委员会主席邦达列夫说，以战机袭击叙机场是“某个国家指挥的”挑衅行动，“这个国家”希望叙利亚战争继续打下去。

俄国家杜马（议会下院）国防委员会副主席什维特金说，无论他国战机是利用叙境外基地，还是从以美国为首的多国联盟驻叙基地起飞对叙官方目标实施袭击，叙政府都有权实施反击。

今年1月9日和2月7日，以色列两次对叙境内目标发动导弹攻击，叙防空兵对导弹进行了拦截。以色列国防军2月10日称，为报复来自叙利亚的伊朗无人机进入以色列控制区领空，以军出动战机对叙境内包括伊朗军事设施在内的军事目标发动打击。

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