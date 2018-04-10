马投票日落在周三 在野党一片挞伐

（早报讯）选委会今日宣布第14届大选的投票日是5月9日（星期三），由于落在工作日，引起在野党和民间领袖的一片挞伐声浪，认为此乃压低投票率，偏帮国阵的伎俩。

据当今大马网报道，公正党实权领袖安华的推特账号发帖表示，投票日落在星期三，是件令人非常困扰的事情。“必须花费2至3天时间回家乡及投票……这会令投票率低？这很不正常，必须对抗。”

公正党副主席努鲁依莎则在推特写道：“选择工作日为投票日，这为人带来麻烦，有什么合理？看守首相，请和你的选委会主席再讨论。”

行动党梳邦再也州议员杨巧双则在推特写道：“这就是大马选举如何被窃走。”

诚信党中委祖基菲里阿末呼吁看守政府，把5月9日宣布为公共假期。土著团结党青年团团长赛沙迪则在推特撰文，恳求所有人在5月9日请假，出来投票。

森州行动副主席张聒翔发文告，对选委会安排的509投票日感到失望，直斥这旨在刁难游子回乡投票。他认为， 选委会应该把投票日安排在星期日，以方便所有大马人包括游子能回乡投票。“选委会有必要解释为何会这样安排投票日，这太过离谱和无法让大马人信服。这已说明国阵对保住政权已失去信心，大马人千万不要因为投票日落在星期三就轻易放弃投票的机会。”

另外，前净选盟主席玛丽亚陈发文告，对极短的11天竞选期感到失望。她也质疑，投票日落在周三显示，选委会企图剥夺选民的投票权，并降低海外选民返回大马投票的意愿。

她说：“我对短短的11天竞选期感到失望。第13届大选有15天竞选期，投票日则落在周末，但这一次，投票日落在工作日，这令那些想回家投票的人面对问题。”

选委会主席莫哈末哈欣是于今天中午在布城选委会总部召开记者会，宣布第14届大选提名日为4月28日（星期六），投票日则是5月9日（星期三），而竞选期共11天。

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