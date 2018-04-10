马国509大选 亚航免费改机票

（早报讯）随着马来西亚选委会择定大选投票日，亚航宣布，任何马国公民若订购了5月9日的机票而需要改期，可享有免费手续。

亚航发文告表示，若订购的机票落在大选日（5月9日），亚航将豁免乘客更改航班日期的费用，以不扰乱乘客的飞行计划。“这项豁免优惠只限于马来西亚公民，所有换票必须在选委会宣布第14届大选日后的10天内完成。”

亚航表示，乘客可选择以下其中一项解决方案：

方案（一）：更改航班日期。一次性更改所有预定的飞行日期，持票人可免费将其飞行日期延迟，但延后期限是原定日期的30天内，也端视座位空缺、票价差异及税收情况而定。

方案（二）：至于信用帐户持有者，可以将航费金额保留在亚航BIG会员帐户中，供下一次飞行使用，但必须在获取金额的90天以内，重新订购机票。

亚航说，选择更改航班日或信用帐户方案的乘客，仅可通过support.airasia.com网页的电子表格完成。

“鉴于马来西亚大选期间，乘客受促提早抵达机场，使用线上、手机应用程式或自助登记亭服务办理值机，以避免人潮而导致延误。”

国泰航空和马印航空早前已宣布，提供马国选民免费更改航程的优惠，以方便他们在第14届大选履行投票义务。

另外，看守教育部长马哈基尔也宣布，全国学校将在5月9日投票日当天放假。

一般上，学校在大选期间将作为投票室。

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